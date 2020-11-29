Emniyetten Kovid 19 Denetimleri Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 28.11.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 2021 iş yeri denetlenmiş olup 19674 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan denetimlerde;

29 Kasım 2020 Pazar 11:35

✅Karantina ihlali yapan 20 şahsa, ✅Maske takma kuralına uyulmadığı için 150 şahsa,2 işyerine ✅Sosyal mesafe kuralına uymayan 13 şahsa, 1 işyerine ✅Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 45 şahsa, ✅Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 48 şahsa, ✅ Tek kullanımlık ürün kullanımına uymayan 1 işyerine ✅Ateş ölçer bulundurmayan 9 işyerine ✅HES kodu kuralına uymayan 3 sürücüye ✅Covıd-19 tedbir kurallarına uymayan 8 işyerine olmak üzere toplam 300 adet İdari para cezası uygulanmış olup, yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde; ✅ Yolcu taşımacılığı yapan, Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1174 araç ve sürücüsü, ✅ Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 100 araç ve sürücüsü olmak üzere, toplam 1274 araç kontrol edilmiştir. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.