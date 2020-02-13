Eş zamanlı operasyonda 30 kişi yakalandı

aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında

Kocaeli emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,277 güvenlik görevlisinin katılılımıyla eş zamanlı ve planlı operasyon gerçekleştirildi.

Bugün gerçekleştirilen operasyon sonucunda; başta Asayişe Müessir Suçlar olmak üzere “Silahla Yağma, Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Uyuşturucu Ticareti Yapmak, Kaçakçılık” gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 18 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan, 1’inin yaşı küçük olmak üzere toplam 30 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların, Emniyet Müdürlüğürdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Kocaeli emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak, İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.