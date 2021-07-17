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ASAYİŞ:
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Gebze Belediyesinden kediye işkence eden 2 çocuğa ilişkin açıklama:

- "Olayın psikolojik problemleri olduğu tespit edilen ve kardeş olan 2 çocuk tarafından yaklaşık 1 yıl önce gerçekleştirildiği şahitlerin ifadeleri de alınarak anlaşılmıştır"

Gebze Belediyesinden kediye işkence eden 2 çocuğa ilişkin açıklama:

17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:39

- Gebze Belediyesi, ilçede kediye işkence ettiği görüntüleri sosyal medyada yer alan 2 çocuğun psikolojik problemleri olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bugün sosyal medyada haklı bir duyarlılığa sebep olan görüntülerin belediyece şikayet konusu kabul edildiği, olayın gerçekleştiği adrese Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar bildirildi:

"Adreste yapılan incelemelerde, olayın psikolojik problemleri olduğu tespit edilen ve kardeş olan 2 çocuk tarafından yaklaşık 1 yıl önce gerçekleştirildiği şahitlerin ifadeleri de alınarak anlaşılmıştır. Olayla ilgili emniyet ekipleri ile irtibata geçilmiş, ilgili çocuklar ve annesi gerekli işlemlerin yapılması için emniyete sevk edilmiştir. Gebze Belediyesi olarak bu ve benzeri hadiseler ile karşılaşan vatandaşlarımızın bizimle ivedilikle irtibata geçmelerini rica ederiz."



AA
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