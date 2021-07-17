Gebze zabıtasından bayram denetimi

Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda teknikerleri eşliğinde ilçede faaliyetlerini sürdüren tatlı ve şekerleme üretimi yapan işyerlerini ziyaret ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde zabıta ekipleri; işyerlerinin gıda mevzuatlarına uygun şekilde faaliyet göstermelerinin yanı sıra esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetler için uygulanacak azami fiyat tarifelerini gösteren listeye uygun satış yapılıp yapılmadığı, üretim ve satış yapabilmesi için temin edilmesi gereken belgelerinin bulunup bulunmadığı ve ilgili mevzuatlara uygun faaliyet gösterip göstermedikleri hususlarını incelendi. Denetimlerde sağlık ve hijyen kurallarına aykırı üretim yapan işletmelere idari yaptırım uygulayan zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların ilgili görüş, şikayetlerini 641 78 08 ile Alo 153 hattını arayarak bildirmeleri çağrısında bulundu.