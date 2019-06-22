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Gebze'de cinayet

Gebze'de 16 yaşındaki çocuk, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Gebze'de cinayet

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:45

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi'nde M.K. ile Mahmut B. (53) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K, Mahmut B'yi kalbinden bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polise ekiplerine teslim olan M.K, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Büro Amirliği ekiplerine götürüldü.

Öte yandan şüpheli M.K'nin ilk ifadesinde maktulü, arkadaşları ve kendisine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. 



AA
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GebzeHaberCinayet
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