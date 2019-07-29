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Gebze'de dolandırıcılık operasyonu

Kredi notu düşük vatandaşları kredi verme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Gebze'de dolandırıcılık operasyonu

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:52

 Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca kredi notu düşük kişilere kredi verme vaadiyle ve konteyner satışıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da 26 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir kişi emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 25 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 1 hard disk, 22 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 flaş bellek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.



AA
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Anahtar Kelimeler
DolandırıcılıkOparesyonGebze
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