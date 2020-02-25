banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de genç kızın yolcu minibüsünden düşerek ölmesine ilişkin dava

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 yaşındaki Günay Gönülaçar'ın hareket halindeki midibüsten düşüp ölmesine ilişkin, sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Gebze'de genç kızın yolcu minibüsünden düşerek ölmesine ilişkin dava

25 Şubat 2020 Salı 17:38

 Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık midibüs şoförü Y.K. (42), maktul Gönülaçar'ın babası Aslan Gönülaçar ve avukatlar katıldı.

Duruşmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden istenen olay yeriyle ilgili fotoğraflar ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetim Daire Başkanlığından talep edilen bilgilerin geldiği kaydedildi. 

Katılan avukatı, gelen yazı cevaplarında aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Sanık avukatı ise gelen yazı cevaplarında aleyhte hususları kabul etmediklerini kaydederek, "Ayrıca belediyeye ait otobüs ve minibüslerce fiilen söz konusu yerin durak olarak kullanıldığına ilişkin fotoğrafları sunacağız. Böyle talihsiz olaya rağmen, belediye tarafından işlem yapılmamaktadır. Böyle kullanılmasına müsaade edilmektedir. Biz de keşif talep ediyoruz. Ayrıca söz konusu güzergahta daha önce fiilen şoförlük yapmış bir kişiyi de keşif yapılacak yerde tanık olarak hazır edeceğiz." diye konuştu. 

Mahkeme heyeti, bilirkişi eşliğinde 4 Mart'ta olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi. 

- Süreç

Gebze ilçesindeki iş yerine gitmek için 16 Temmuz 2019'da Y.K'nin kullandığı 41 J 4171 plakalı yolcu midibüsüne binen Günay Gönülaçar (18), ineceği sırada hareket halindeki aracın açık kapısından düşmüştü. Aracın altında kalan ve ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Tutuklanan sürücü Y.K. ise ilk duruşmada tahliye edilmişti. 

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaKocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de Necmeddin öğretmeni öldüren öğrencinin yargılandığı dava Gebze'de Necmeddin öğretmeni öldüren öğrencinin...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli...
Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı Kocaeli'de bankamatik hırsızlarını bekçiler yakaladı
İşten çıkarıldığı gerekçesiyle amirinin evine ateş açan kişi tutuklandı. İşten çıkarıldığı gerekçesiyle amirinin evine...
Yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı Yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı
Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze'de Necmeddin öğretmeni öldüren öğrencinin...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldürdüğü...

Haberi Oku