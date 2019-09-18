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Gebze'de hırsızlık iddiası

Gebze ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Gebze'de hırsızlık iddiası

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:47

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.  Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince ilçede meydana gelen 4 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda Banu K, Deniz K, Ahmet Y. ve Müslüm K'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Banu K. ve Deniz K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kucağında çocuğu bulunan şüpheli, emniyet binasından çıkarılırken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.



AA
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