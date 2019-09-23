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GEBZE'DE KANLI OLAY

Gebze ilçesinde otomobilinden indikten sonra silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

GEBZE'DE KANLI OLAY

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:35

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda yaralanması, olay yerindeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde park ettiği aracından inen Mete Yılmaz, bir anda kimliği öğrenilemeyen 2 kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganlar Mete Yılmaz'ı darbedip, tabancayla ayaklarına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Yılmaz'ı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı  bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 



AA
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