Gebze’de Maske Denetimleri Sürüyor

30 Aralık 2020 Çarşamba 09:55
İlçe genelinde maske ve mesafe denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Gebze İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan salgın denetim merkezine bağlı zabıta ve polislerden oluşan ekipler denetimlerini sürdürüyor. İlçede faaliyetlerini sürdüren ekipler işyerlerini ziyaret ediyor. İşyerlerinde maske takılması ve sosyal mesafe kuralı hususunda hatırlatmalarda bulunan ekipler, kurallara uymayan işyerlerine idari para cezası uyguluyor. Denetimlerin ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini ifade eden yetkililer, vatandaşların görüş, öneri ve şikayetlerini Alo 155 ve Alo 112 hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.
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