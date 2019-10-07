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Geciken otobüsler UKOM’un gözetiminde

Daha kaliteli ve güvenli ulaşım için toplu taşıma araçlarını denetleyen UKOM, çalışma saatlerine uymayan kooperatif otobüslerinin de önüne geçiyor.

Geciken otobüsler UKOM'un gözetiminde

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:31

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesinde son teknolojik donatılarla kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOM), 7/24 denetim ve takip prensibiyle çalışıyor. Önemli noktalara yerleştirilen kameralar ile sürekli takip edilen, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale yapılan merkezde, trafik güzergâhlarındaki olumsuzluklar ile geri dönüşler çözüm odaklı ve hızlı gerçekleşiyor.


İHLALLERE MÜDAHALE

UKOM birimi bünyesindeki personel tarafından yapılan denetimler ile toplu taşıma kontrol altında tutuluyor. Kooperatiflere bağlı çalışan otobüslerin sabah kalkış saatlerini kontrol eden UKOM, çalışma saatlerine uymayan araçları ve tespit edilen aksaklıklar hakkında gerekli işlemler ve uyarıları her gün düzenli şekilde yapıyor. Saha ekipleri ve 153 Çağrı Merkezi ile koordineli çalışan UKOM tarafından araç çalışma saatleri, güzergâh kontrolleri ve durak giriş çıkışları sürekli takip edilerek olası ihlallere anında müdahale ediyor.

KONTROLLER ANLIK YAPILIYOR

Hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması için UKOM tarafından yapılan kontroller, elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi ile araçların içinde bulunan kameralar aracılığıyla anlık yapılıyor. Ayrıca şehrin önemli noktalarında bulunan MOBESE kameralar ile de trafik yoğunluğu ve trafikte ulaşımı aksatacak sorunları izleyen UKOM, gerekli gördüğü durumlara anında müdahale edebiliyor.


İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR

Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olan konular ile ilgili yönetmelikler dâhilinde, ihlali tespit edilen araçlar hakkında toplu taşıma yönetmeliği, servis araçları yönetmeliği, ticari taksi yönetmeliği ile belirlenen kuralları ihlal eden toplu taşıma araç, taksi, servis sahibi ve sürücülerine; 1608 ve 5326 sayılı kanunlar doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanıyor.








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