Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

16 Eylül 2020 Çarşamba 10:51
Gebze Denizli Mahallesinde ikamet eden A.Y isimli şahsın evine hırsızlık yapmak amacıyla 3 şüpheli şahsın girdiği ihbarının alınması üzerine, Kocaeli İl J.K.lığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu 3 şüpheli şahıs müştekiye ait evin içerisinde suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin kimlik sorgusunda M.K., H.K ve M.K isimli kardeşler oldukları tespit edildi. GebzeNöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
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