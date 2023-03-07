banner890
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İş yerinin deposundan tonlarca sahte deterjan çıktı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir iş yerinin deposuna baskın yapan polis ekipleri, 18 ton 532 kilo sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirdi.

İş yerinin deposundan tonlarca sahte deterjan çıktı

07 Mart 2023 Salı 11:31

  Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, il genelinde  sahte marka ve taklit ürünlerin takibine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları çerçevesinde Çayırova’da bir iş yerinin deposunda sahte ürünlerin olduğu belirlendi. Ekipler,  yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese baskın yaptı. Depoda yapılan aramada toplam ağırlığı 18 ton 532 kilo olan 6 bin 297 adet paketlenmiş halde üzerinde sahte marka ibaresi basılı 70 çuval toz deterjan ve 250 adet sıvı deterjan ele geçirildi. Ekiplerce sahte temizlik malzemelerine el koyulurken, olaya karıştığı tespit edilen 1 şahıs hakkında ‘Sinai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırovaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Doğalgaz patlamasında ağır hasar alan binanın yıkımı tamamlandı Doğalgaz patlamasında ağır hasar alan binanın...
Babasına öfkelendi, yumruk attığı cam elini kesti Babasına öfkelendi, yumruk attığı cam elini kesti
Ormanlık alandaki arı kovanları kül oldu Ormanlık alandaki arı kovanları kül oldu
Tıra arkadan çarpan panelvan hurdaya döndü, sürücü araç içinde sıkıştı Tıra arkadan çarpan panelvan hurdaya döndü, sürücü...
Hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı Hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla...
Uyuşturucu İle Mücadele Çalışmalarında 119 Şüpheli Yakalandı Uyuşturucu İle Mücadele Çalışmalarında 119...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Doğalgaz patlamasında ağır hasar alan binanın...
Kavaklı Mahallesi’nde meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır hasar alan 3 katlı binanın yıkım ve...

Haberi Oku