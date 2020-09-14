Kağıt yüklü tır devrildi

Çayırova'da kağıt yüklü tırın emniyet şeridinde park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda İstanbul yönüne giden Uğur Ş. yönetimindeki 34 FD 1719 plakalı kağıt rulo yüklü tır, emniyet şeridinde park halindeki Fatih Ö'nün kullandığı 49 AE 812 plakalı tıra arkadan çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan tır sürücüsü Uğur Ş, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.Çarpmanın etkisiyle dorseden fırlayan kağıt ruloların üzerine düştüğü hafif ticari araçta hasar oluştu.Bölgede trafik akışı tek şeritten sağlanırken ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.









AA