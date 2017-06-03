Kamyon bariyere girerek sürüklendi

Edinilen bilgiye göre kaza Gebze otoban Şekerpınar gişeler giriş sapağı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 BH 5584 plakalı kamyonun sürücüsü 23 yaşındaki Mustafa K. otoban Ankara istikametinde seyir halindeyken uyudu. Uyuya kalan Mustafa K. Şekerpınar gişeler ayrımında önüne çıkan aracı görünce panikleyerek araca çarpmamak için direksiyonu kırarak bariyerlere girdi. Bariyerlere çarpan kamyon yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine ulaşan polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kamyon sürücüsüne müdahale etti. Kamyonun içinden kendi imkanları ile çıkan sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu anlaşıldı. Kaza nedeniyle bariyerlerde ve tabelalarda hasar meydana gelirken Kara Yollarına bağlı ekipler çevrede temizlik yaptı. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.