banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı

20 Eylül 2020 Pazar 11:34

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, Kocaeli, Manisa ve İzmir'de yapılan operasyonla şüpheliler Y.P, R.O. ve D.G'yi gözaltına aldı.Polis ekipleri, dolandırıcılık yoluyla alındıkları tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan bebek mamalarını İzmir'deki sahiplerine teslim etti.Benzer suçlardan kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yolcu otobüsünde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi Yolcu otobüsünde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 gözaltı Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 gözaltı
Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı tutuklandı Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı...
Kacır Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katıldı Kacır Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na...
Akü hırsızları yakalandı Akü hırsızları yakalandı
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yolcu otobüsünde 104 kilo 600 gram eroin ele...
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Haberi Oku