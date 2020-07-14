Kocaeli merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanması için Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da 11 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 546 bin lira ve 750 avro ele geçirildi.



Gözaltına alınan 53 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







