banner490
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli merkezli akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı

03 Temmuz 2020 Cuma 10:49

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt dağıtım firmalarına ait tankerlerden hırsızlık yapıldığı ve çalınan akaryakıtın piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 4 bin 980 lira para, bir ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve tankerlerden çalındığı değerlendirilen 1500 litre akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 








AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebae'de araçtan kapkaçla para çalan 6 zanlı tutuklandı Gebae'de araçtan kapkaçla para çalan 6 zanlı tutuklandı
Aranan hükümlü Darıca'da yakalandı Aranan hükümlü Darıca'da yakalandı
Gebzede 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı Gebzede 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla...
Gebze'de kombi çalan hırsızlar İstanbul'da yakalandı Gebze'de kombi çalan hırsızlar İstanbul'da yakalandı
Akaryakıt Kaçakçılığına Geçit Yok Akaryakıt Kaçakçılığına Geçit Yok
Banka şubesinde zorla işlem yaptırmaya çalıştı Banka şubesinde zorla işlem yaptırmaya çalıştı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebae'de araçtan kapkaçla para çalan 6 zanlı...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kapkaç yöntemiyle araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan...

Haberi Oku