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KOCAELİ VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 28.03.2021 – 04.04.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde;

KOCAELİ VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:33

 Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 11.698 kişinin talebi karşılanmış,
 Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 31 kişiye idari işlem,
yasağı ihlal eden 3 kişiye adli işlem yapılmış,
 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 11.302 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti
 COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17.012 iş yeri, 26.65 kez
denetlenmiş, 374 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış,
 Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 152.108 şahıs sorgulanmış, 568 aranan şahıs
yakalanmış, 26.65 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 198 kişiye ve maske
takma kuralını ihlal eden 667 kişiye idari işlem yapılmış,
 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden,
vatandaşlarımız tarafından yapılan 152 talep yerine getirilmiş,
 Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 20.543 araç kontrol edilirken,
71.617 şahıs sorgulanmıştır.
 İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 7 kişi zorunlu olarak, 98 kişi de diğer (geçici
ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 105 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır.
 2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun
olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT,
noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt
pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 396 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır.
 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 859 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır.
Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır.
Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE,
MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ
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