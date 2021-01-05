banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de 5 İş Yerine Kaçak Tütün Operasyonu Düzenlendi

Kocaeli'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de 5 İş Yerine Kaçak Tütün Operasyonu Düzenlendi

05 Ocak 2021 Salı 09:49

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde faaliyet gösteren 5 iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerindeki aramalarda, gümrük kaçağı 22 bin 320 boş makaron, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 129 bin 800 makaron, 9 kilogram kıyılmış tütün, 15 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tedbirlere uymayan 256 kişiye para cezası Tedbirlere uymayan 256 kişiye para cezası
Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gebze’de Maske Denetimleri Sürüyor Gebze’de Maske Denetimleri Sürüyor
Kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi yakalandı Kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına...
Gebze'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza Gebze'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Tedbirlere uymayan 256 kişiye para cezası
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 256 kişiye para cezası uygulandı.

Haberi Oku