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Kocaeli'de aranan kişilere yönelik operasyonda 35 kişi yakalandı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 35 kişi yakalandı.

Kocaeli'de aranan kişilere yönelik operasyonda 35 kişi yakalandı

13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:35

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla Kocaeli'de 79 ekip ve 272 personelin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda, yaralama, cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, silahla tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi suçlardan aranan ve haklarında 1-10 yıl hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlar, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.





AA
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