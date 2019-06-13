Kocaeli'de asayiş uygulaması

Kocaeli'de, güvenlik tedbirleri kapsamında 733 polisin görev aldığı asayiş uygulamasında okulların çevresindeki umuma açık yerler ve servis araçları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde uygulanan "Eğitim Öğretim Döneminde Okullar ve Çevresinde Alınacak Tedbirler" kapsamında, Kocaeli genelinde 733 polisin katılımıyla okulların çevresinde bulunan iş yerleri ve servis araçları denetlendi.

İl asayiş, güvenlik, çocuk, ve narkotik suçlarla mücadele ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüğü personelinin görev aldığı uygulamada, 148 okula yakın 324 iş yeri kontrol edildi, bin 796 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Uygulamada 432 okul servis aracı kontrol edildi.

Kontrollerde, aranan 5 kişi yakalanırken, 11 araca 2 bin 204 lira para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Kent genelinde huzur ve güveni tesis etmek amacıyla uygulamaların devam edeceği belirtildi