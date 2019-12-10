banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Fetö/Pyd Operasyonu

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli'de Fetö/Pyd Operasyonu

10 Aralık 2019 Salı 10:19

 Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik  soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi
Aranan hükümlü tutuklandı Aranan hükümlü tutuklandı
5 Araç Birbirine Girdi 5 Araç Birbirine Girdi
Günay Gönülaçar'ın Katiline 6 Sene Günay Gönülaçar'ın Katiline 6 Sene
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Darıca'da FETÖ elebaşına ait kitap ve CD'ler bulundu Darıca'da FETÖ elebaşına ait kitap ve CD'ler bulundu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi
Çayırova ilçesinde yabancı plakalı tır ve bir depoda 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Haberi Oku