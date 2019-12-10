Kocaeli'de Fetö/Pyd Operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
AA
Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.