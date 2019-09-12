Kocaeli'de fuhuş operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Veliahmet Mahallesi'nde bir adreste fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.Ç. ve H.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.