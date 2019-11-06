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Kocaeli'de hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Kocaeli'nin Körfez ilçesinden otomobil ve telefon çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Kocaeli'de hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

06 Kasım 2019 Çarşamba 09:48

 İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Kocaeli'nin Körfez ilçesinden otomobil ve telefon çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde otomobil ile bir apartmanın 2. katından 2 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin İstanbul'dan kiralık araçla kente geldiklerini, otomobilin plakasını ve şüphelilerin kimliklerini belirledi. 

Operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde şüpheliler R.M. (19), H.E. (22) ve M.B'yi (19) gözaltına aldı. 

Benzer suçlardan kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, tutuklandı. 

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin apartmanın 2. katına tırmanması, diğer şüphelinin de onlara gözcülük yapması yer alıyor.

Daha sonra balkondan 2 şüphelinin sarkarak inmesinin ardından söz konusu kişilerin, kiralık araç ve çaldıkları otomobille bölgeden ayrılmaları görüntülere yansıyor. 








AA
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