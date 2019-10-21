KOCAELİ'DE TORBACILARA BUYUK DARBE

Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Derince ve Gölcük ilçelerinde yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen K.K, N.A.A, H.G, D.Y. ve K.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 152 gram esrar, 580 gram metamfetamin, 1,5 gram kokain, 5 uyuşturucu hap, 48 adet sentetik ecza maddesiyle, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mermiler, 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımını sağlayan düzenek ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.



