banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

10 Aralık 2019 Salı 16:55

 Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonda 8 kilo 335 gram esrar, 1 kilo 40 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 22 fişek ve 1 hassas terazi elde geçirildi.

Gözaltına alınan F.B, K.O. ve M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Fetö/Pyd Operasyonu Kocaeli'de Fetö/Pyd Operasyonu
11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi
Aranan hükümlü tutuklandı Aranan hükümlü tutuklandı
5 Araç Birbirine Girdi 5 Araç Birbirine Girdi
Günay Gönülaçar'ın Katiline 6 Sene Günay Gönülaçar'ın Katiline 6 Sene
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de Fetö/Pyd Operasyonu
Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı...

Haberi Oku