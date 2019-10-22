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Kocaeli'deki silahla yaralama

Gebze'de , biri çocuk 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'deki silahla yaralama

22 Ekim 2019 Salı 15:50

    Alınan bilgiye göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fırat D. (38) ile A.Ş'nin (14) farklı tarihlerde silahla yaralanmasına ilişkin aranan şüpheli M.M.D'nin (22) Darıca'da olduğunu tespit etti.Şüphelinin aracını takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla M.M.D'yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, söz konusu olaylarda kullanılan tabanca da ele geçirildi.  Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.  Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki kahvehanede önceki hafta çıkan kavgada Fırat D, tabancayla yaralanmıştı.  Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki bir araç kiralama şirketinde çıkan silahlı kavgada ise 14 yaşındaki A.Ş. sırtına isabet eden kurşunla yaralanmıştı.
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