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Kocaeli'nde giriş çıkışlar kontrol altında

Kocaeli'nde giriş çıkışlar kontrol altında

Kocaeli'nde giriş çıkışlar kontrol altında

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:00

 Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, kurum binaları ve diğer birçok yeri düzenli olarak dezenfekte ediyor.
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Kentin girişinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında, araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, gerekli belgeleri olmayanlara geçiş izni vermedi.


AA
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