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Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'nde silah ve uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmalar sonucu silah ve uyuşturucu madde sattığı öne sürülen M.G'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 

Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'nde takibe alınan hafif ticari aracı durduran ekipler, şüphelinin üst ve aracında dedektör köpek "Ateş"le yaptığı aramada 7,65 milimetre çapında 3 tabanca, 19 sentetik uyuşturucu hap ile 2 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Ekipler, şüphelinin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramada ise 71 sentetik uyuşturucu hap ve alüminyum folyoya sarılı 2'şer gramlık paketler halinde skunk maddesi buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 



AA
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