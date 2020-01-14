Korkmaz 2019 yılındaki adli gelişmeleri değerlendirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, FETÖ/PDY'yle mücadele kapsamında önemli bir dosyalarının kalmadığını belirterek, "Şu anda terör büronun en önemli dosyası ankesör dosyası bir de bu adli personelin dosyası. Başkaca önemli bir dosyamız kalmadı. Darbeyle ilgili Kocaeli'de herhangi bir dosya kalmadı." dedi.

Basşavcı Korkmaz, makamında düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'deki 2019 yılına ilişkin adli verileri paylaşıp, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcılığına gelen dosya sayısının 2018'deki 39 bin 548'den, geçen yıl 33 bin 576'ya düştüğünü belirterek, bu düşüşte FETÖ soruşturmalarındaki azalmanın etkili olduğunu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana yapılan soruşturmalarla ilgili verileri aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında Kocaeli'de 9 bin 791 kişiye soruşturma yapmışız. Bunlarla ilgili dava açılan dosya sayımız 3 bin 476, takipsizlik verilen dosya sayımız 3 bin 789. Herkese dava açılıyor gibi bir algı var. İşte şu sayıyı Kocaeli'nin yaklaşık 2 milyon olan nüfusuna oranlayın. 'Herkese dava açılıyor gelişi güzel nedenlerle' deniliyor bu da doğru değil. Neden? Çünkü bin 789 kişiye takipsizlik vermişiz. Yine yetkisizlik kararıyla 6 bin 235 dosyayı göndermişiz ilgili yerlere.

Şu anda soruşturma aşamasında FETÖ'den tutuklu 5 kişi var. Adli kontrolü 246 kişi var. Bugüne kadar bu soruşturmalarda itirafçı olan, gerçekten işe yarar bilgi verdiğini değerlendirdiğimiz kişi sayısı da bin 892. Yani dava açtığımız kişilerin yarıdan fazlası itirafçı olmuş. İtirafçılığı özendirmek için tahliye ediyoruz itirafçı olanı. Tahliye edince 'FETÖ'cüler dışarıda dolaşıyor, bu nasıl yasa?' gibi bir algı oluşuyor. Tabii bu adamın bize verdiği bilgiyi bilmiyor vatandaş. Örgütle ilgili, örgütün deşifre edilmesine yönelik bizim tespit edemediğimiz bilgileri verenleri biz bırakıyoruz. Yoksa hakkında daha önce soruşturma açılmış kişilerle ilgili verilen bilgileri biz itiraf kapsamında görmüyoruz zaten."

Korkmaz, elde inceleme bekleyen dijital materyal sayısının 2018'de 8 bin 790 olduğunun, bu sayının neredeyse tamamına yakını incelendiğini ve elde bekleyen materyal sayısının 55 olduğunun belirterek, "Şu anda terör büronun en önemli dosyası ankesör dosyası bir de bu adli personelin dosyası. Başkaca önemli bir dosyamız kalmadı. Darbeyle ilgili Kocaeli'de herhangi bir dosya kalmadı." şeklinde konuştu.

Yargı mensuplarının sosyal medyada haksız eleştirilere maruz kaldığını vurgulayan Korkmaz, Kartepe'deki Suriyeli bir çocuğun intihar etmesinde de aynı sorunu yaşadıklarını anlattı.

- Palu ailesi davası

Palu ailesiyle ilgili dosyanın son durumu hakkında bilgi veren Korkmaz, "7. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamayı yapıyor. Orada baba Harun Tahnal vardı hakkında dava açılmayan, tanık olduğunu değerlendirdiğimiz, o akıl hastası çıktı. Dolayısıyla onunla ilgili bir vasi ataması söz konusu. Mahkeme bu celse onun ifadesini alacak, ardından hükmünü biz açıklayacağını düşünüyoruz. Başsavcılık olarak tanık beyanından sonra hemen mütalaamızı dosyaya sunacağız. Cumhuriyet başsavcımız hazırlığını yaptı." diye belirtti.

FETÖ/PDY soruşturmalarının hassasiyetle sürdürüldüğünü vurgulayan Korkmaz, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.