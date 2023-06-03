Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Kaza, Başiskele ilçesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 41 SK 531 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, M.K. yönetimindeki 34 VB 5402 plakalı Ford marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.







İHA