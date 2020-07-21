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Narkotik iş başında

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyon ve uygulamalar neticesinde; çok sayıda uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi.

Narkotik iş başında

21 Temmuz 2020 Salı 10:26

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.07.2020-19.07.2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 44 olayda toplam 68 şahsa adli işlem başlatıldı.Bu şahıslardan 12’si tutuklanırken 4’ü adli kontrol aldıİl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.07.2020-19.07.2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde ise; 11 olayda toplam 4 şahsa adli işlem başlatıldı.Bu şahıslar hakkında serbest yargılanma kararı verilmiştir.

 

 


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