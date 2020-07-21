Narkotik iş başında

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyon ve uygulamalar neticesinde; çok sayıda uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi.