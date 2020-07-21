İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.07.2020-19.07.2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 44 olayda toplam 68 şahsa adli işlem başlatıldı.Bu şahıslardan 12’si tutuklanırken 4’ü adli kontrol aldı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.07.2020-19.07.2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde ise; 11 olayda toplam 4 şahsa adli işlem başlatıldı.Bu şahıslar hakkında serbest yargılanma kararı verilmiştir.
Narkotik iş başında
Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyon ve uygulamalar neticesinde; çok sayıda uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.07.2020-19.07.2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 44 olayda toplam 68 şahsa adli işlem başlatıldı.Bu şahıslardan 12’si tutuklanırken 4’ü adli kontrol aldı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 13.07.2020-19.07.2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde ise; 11 olayda toplam 4 şahsa adli işlem başlatıldı.Bu şahıslar hakkında serbest yargılanma kararı verilmiştir.