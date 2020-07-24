banner490
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil takla attı, bir kişi hayatını kaybetti

Dilovası'nda gişelerin beton bariyerine çarpan otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Uçar (23), memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Otomobil takla attı, bir kişi hayatını kaybetti

24 Temmuz 2020 Cuma 17:46

Uçar'ın cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nden alınarak baba ocağının bulunduğu Gümüşova ilçesi Dededüzü Köyü'ne getirildi. Helallik alınmasının ardından kılınan namaz sonrası Uçar'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Törene, Uçar ailesinin akraba ve yakınlarıyla AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve Gümüşova Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu katıldı.Dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Uçar (23) idaresindeki 34 BIM 576 plakalı otomobil, Dilovası ilçesi Mermerciler OSB Gişeleri'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpmış, otomobil takla atarak ters dönmüştü. Otomobilde sıkışan Uçar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılmış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Change otomobil" operasyonu
12.800 TL sahte para! 12.800 TL sahte para!
Kocaeli'de firari 2 hükümlü yakalandı Kocaeli'de firari 2 hükümlü yakalandı
Darıca'da kaçak telefon operasyonu Darıca'da kaçak telefon operasyonu
Narkotik iş başında Narkotik iş başında
Emniyet, hırsızları yakaladı Emniyet, hırsızları yakaladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

"Change otomobil" operasyonu
Kocaeli'de düzenlenen "change otomobil" operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Haberi Oku