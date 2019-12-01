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Otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Gebzede yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı

01 Aralık 2019 Pazar 14:40

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne seyreden Hasan Dal yönetimindeki 34 HB 9940 plakalı otomobil, Yumrukaya mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Sürücü Dal kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Mehmet Sadık Doğan ve Muhyettin Suluvan ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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