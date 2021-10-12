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Sahte banka dekontuyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

Sahte banka dekontuyla 11 kişiyi 75 bin lira dolandırdığı iddia edilen 5 şüpheli, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sahte banka dekontuyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

12 Ekim 2021 Salı 19:24

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden satılık ilanı verilen cep telefonu, dizüstü ve masaüstü bilgisayarları sahte banka dekontuyla satın alıp vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu yöntemle 11 kişiyi 75 bin lira dolandırdığı tespit edilen E.B, Y.E.S, O.G, M.M.K. ve B.A, Sakarya ve İstanbul'daki operasyonlarla gözaltına alındı.

Bursa, Trabzon, Ordu, Bolu, Düzce, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de aynı suçlara karıştığı belirlenen 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



AA
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