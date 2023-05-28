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sevgilisini cadde ortasında tabancayla vurdu

Kocaeli'de bir şahıs ayrılmak isteyen sevgilisini, 5 el ateş ederek bacaklarından yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şahıs kaçarak uzaklaştı.

sevgilisini cadde ortasında tabancayla vurdu

28 Mayıs 2023 Pazar 10:05
  Olay, Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Ö. ile ayrılmak isteyen sevgilisi Ö.Y. (23) arasında tartışma çıktı. Bir süre telefonda süren tartışmanın ardından Ö.Y. , 41 LR 641 plakalı Land Rover marka cipiyle, U.Ö. ise otomobiliyle belirledikleri adreste buluştu. Araçlardan inene ikili  burada de tartışmaya devam etti. Ardından U.Ö. yanında getirdiği tabancayla, Ö.Y.’ye defalarca ateş etti. 5 kurşunun bacaklarına isabet ettiği Ö.Y. kanlar içinde yerde kalırken, U.Ö. ise otomobiliyle bölgeden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerinin üzerine yaralı kadının yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri cip ve etrafında incelemelerde bulundu. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                       


İHA
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