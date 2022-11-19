Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Silahlı kavgada bir kişi yaralandıDarıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. 19 Kasım 2022 Cumartesi 19:44 Osmangazi Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir evde O.C. ile S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.C. yanında taşıdığı tabancayla S.D'ye ateş etti. Yaralanan S.D, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş