banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 gözaltı

Dilovası'nda düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 gözaltı

17 Eylül 2020 Perşembe 13:54

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dilovası'nda bir kişinin elindeki tarihi eserleri 3 milyon dolar karşılığı satmak istediği bilgisi üzerine hareket geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda H.G, M.Y, M.S.E, E.V. ve C.Y. gözaltına alınırken, Tevrat olduğu değerlendirilen 6 tarihi deri kitap, 1 tunç testi, 15 çeşitli boyutlarda tarihi obje olmak üzere toplam 22 tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı tutuklandı Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı...
Kacır Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katıldı Kacır Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na...
Akü hırsızları yakalandı Akü hırsızları yakalandı
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Çalınan cevizler sahibine teslim edildi Çalınan cevizler sahibine teslim edildi
Emniyet, toplum düzeni için operasyonları sürdürüyor Emniyet, toplum düzeni için operasyonları sürdürüyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ...
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Haberi Oku