Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 gözaltı

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dilovası'nda bir kişinin elindeki tarihi eserleri 3 milyon dolar karşılığı satmak istediği bilgisi üzerine hareket geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda H.G, M.Y, M.S.E, E.V. ve C.Y. gözaltına alınırken, Tevrat olduğu değerlendirilen 6 tarihi deri kitap, 1 tunç testi, 15 çeşitli boyutlarda tarihi obje olmak üzere toplam 22 tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.