Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandıKocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 30 Kasım 2022 Çarşamba 12:36 İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15-26 Kasım'da kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Ekiplerin 4 kilo 336 gram esrar, 175 gram metamfetamin ile 6 gram bonzai ele geçirdiği operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş