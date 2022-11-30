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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

30 Kasım 2022 Çarşamba 12:36

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15-26 Kasım'da kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerin 4 kilo 336 gram esrar, 175 gram metamfetamin ile 6 gram bonzai ele geçirdiği operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



AA
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