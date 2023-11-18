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Yağış sebebiyle otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli D100 Karayolu'nda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil bariyere çarptı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yağış sebebiyle otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

18 Kasım 2023 Cumartesi 17:29

Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi İstanbul istikameti D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği 34 FNK 52 plakalı Opel marka otomobil, bariyerlere çarptı. Araç sürücü H.Y. yaralanırken vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.





İHA
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