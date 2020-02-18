banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

Yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

18 Şubat 2020 Salı 17:04

Kocaeli merkezli üç ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kocaeli, Hatay ve İstanbul'da 12 ve 14 Şubat'ta düzenlediği operasyonlarda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu bir şüpheli de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Üzerlerinde ve ikametlerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen şüphelilerden bazılarının, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenilmişti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Terör örgütüPKKGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı
Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı iddiasıyla...
Otomobilin çarptığı bisikletli öldü Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Hurda yüklü kamyondan düşen kişi öldü Hurda yüklü kamyondan düşen kişi öldü
Çayırova'da düğün dönüşü kaza Çayırova'da düğün dönüşü kaza
Terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı Terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift yakalandı.

Haberi Oku