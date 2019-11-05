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Yalova merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu

Yalova merkezli 3 ilde yabancı uyruklu 4 kadına fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu

05 Kasım 2019 Salı 10:29

 İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu kadınları Yalova, Kocaeli ve Bursa'daki çeşitli adreslerde ve otellerde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen Ö.Y, A.T. ve S.M, takibe alındı.

Şüphelilerin, müşterilerin telefonlarına "Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir" şeklinde şifreli mesajlar attığı bilgisine ulaşan ekipler, fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen yabancı uyruklu K.I, R.Z, A.E. ve Z.K'nin fotoğraflarından oluşan kataloglarla da müşteri temin edildiğini belirledi.

Operasyonda şüpheli 3 kişi ile fuhuş yaptırıldıkları ifade edilen yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

Altınova ilçesinde şüphelilerin kaldıkları villada yapılan aramada bulunan kadınlara ait pasaportlar, cep telefonları ve müşteri defteri gibi suç unsurlarına el konuldu.

Şüpheli Ö.Y, A.T. ve S.M, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesi için idari işlemlere başlandığı belirtildi



AA
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