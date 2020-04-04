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Yasağı delen gençlere ceza kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı davranan 20 yaş altındaki gençlere ceza kesti.

Yasağı delen gençlere ceza kesildi

04 Nisan 2020 Cumartesi 19:28

Çin'de başlayan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ardından 20 yaş ve altındaki gençlerinde dışarıya çıkmasını kısıtladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de bu kez sokağa çıkan gençler için denetim yaptı.  

 

ZABITA HAREKETE GEÇTİ

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler arttırıldı. İçişleri Bakanlığı daha önce 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlamıştı. Dün basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle 20 yaş ve altındaki gençlerinde sokağa çıkmasının kısıtlandığını açıkladı. Yayınlanan genelgenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

 

GENÇLERE CEZA

Eldiven ve maske takarak sokak sokak gezen Zabıta ekipleri, denetim gerçekleştirdi. Ekipler Ömer Türkçakal Bulvarı’nda sahil kısmında denetim sırasında sahil kenarında oturan gençlere denk geldi. Gerekli kontrolleri yapılan gençlerin 20 yaşın altında olduğu belirlendi. Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı davranarak yasağı delen 2 gence 5326 sayılı kabahatler kanununa göre 392 TL para cezası kesti.

 
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