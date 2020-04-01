Zabıtadan pazarcılara maske

01 Nisan 2020 Çarşamba 21:12
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan kapalı pazarda koruyucu maske dağıttığı esnafı hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Çayırova Belediyesi, dezenfekte ve denetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla önlemler alan Çayırova Belediyesi, Kapalı pazarda esnaflara maske dağıttı. Hijyen noktasında da uyarılarda bulunan ve alışveriş yapan vatandaşları da bilgilendiren ekipler, özellikle tezgah arkasındaki esnafların tam teşekküllü tedbir almaları ve ürünlerin paketlenerek vatandaşa teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tezgah aralarındaki mesafeleri de ölçerek kurallara uymayan esnaflara uyarılarda bulundu.
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