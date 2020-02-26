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Zabıtadan Sıkı Denetim

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı ve huzur içinde alışveriş yapmaları için rutin denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Zabıtadan Sıkı Denetim

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:42

 İlçe genelinde bulunan tüm işyerlerinde denetimlerine devam eden ekipler, iş yeri açma ruhsatı, vergi levhası ve ilgili kurumlardan alınması gereken izinlerin alınıp alınmadığı yönünde gerekli evrak kontrolleri yapıyor.

Çayırova halkının sağlıklı gıda tüketmesi ve daha hijyenik ortamda alışveriş yapmaları için denetimlerini artıran Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun kapsamında etiket kontrolü, gramaj, ürünlerin son kullanma tarihi, reyondaki etiket fiyatı ile kasa satış fiyatının karşılaştırılmasını yapıyor. İşletmelerin genel temizliği ve çalışan personelin kılık kıyafetlerinin kontrol ve denetimlerini gerçekleştiren ekipler, denetimler esnasına karşılaştıkları eksikliklerin bir an önce tamamlanması için esnafları uyarıyor. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler hakkında işletme sahiplerine gerekli uyarıları yapan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlıklı, hijyenik ve huzur içerisinde hizmet almaları için rutin denetimlerine devam edecek.

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Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaçayırova
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