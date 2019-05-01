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ASAYİŞ:
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Zanlı adliyeye sevk edildi

Darıca'da, anne ve babasını öldürdüğü öne sürülen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlı adliyeye sevk edildi

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:45

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Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak'ta ikamet eden ailenin 14 yaşındaki kızı, sabah uyandığında bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Fethi Ö. (49) ile annesi Dilek Ö'nün (41) yerde hareketsiz yattığını gördü. 

Kızın, komşuları ile babasının iş arkadaşlarına haber vermesinin ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Birkan Ö'nün (20), 2 ve 14 yaşlarındaki kız kardeşleri uyuduğu sırada, tartıştığı anne ve babasını ruhsatsız tabancayla öldürdükten sonra evden otomobille uzaklaştığını tespit etti. 

Çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, plaka takip sisteminden otomobilin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Nimet Sokak'ta olduğunu belirledi. 

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.  

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 



AA
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