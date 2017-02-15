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İNTERNET KULLANICILARININ EN KORKTUKLARI!

Türkler en çok bunlardan korkuyor.

İNTERNET KULLANICILARININ EN KORKTUKLARI!

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:38

 Türk internet kullanıcıları en çok bunlardan korkuyor Siber zorbalık ve sanal taciz, Türkiye’de internet kullanıcıları tarafından en fazla dile getirilen endişe olarak öne çıktı.

Microsoft’un, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkede yaptırdığı Dijital Nezaket Endeksi’ne göre Türk internet kullanıcılarının yüzde 71’i çevrimiçi tehditlere maruz kalıyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kullanıcıların yüzde 46’sı siber zorbalığı ve sanal tacizi tehdit olarak görüyor. Endekste, davranışsal risk en yaygın kategori olarak öne çıkarken, Türkiye, uluslararası ortalamadan 16 puan daha yüksek çıktı (yüzde 54’e karşın yüzde 38). SİBER ZORBALIK VE SANAL TACİZ İtibar zedeleyici riskler Türkiye’de internet kullanıcıları tarafından en fazla dile getirilen endişe olarak öne çıktı. Türkiye dışındaki araştırma sonuçlarında itibar zedeleyici riskler yüzde 47 olarak gösterilirken, Türkiye’de bu oran yüzde 56 olarak gerçekleşti. Bu kategoride, siber zorbalık ve sanal taciz en önemli kaygı sebepleri olarak belirtilirken ankete katılan kullanıcıların yüzde 46’sı siber zorbalığı en rahatsız edici tehdit olarak değerlendirdi.

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