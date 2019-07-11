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Büyükgöz UCLG-MEWA Yönetimine Seçildi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantısında Gebze’yi temsil eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birliğin yeni döneminde konsey üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Büyükgöz UCLG-MEWA Yönetimine Seçildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:41


 Ürdün’ün Amman şehrinde gerçekleştirilen olan  Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Kurul toplantısına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca, 01/01 ve 31/12 2018 dönemi mali yönetim komitesi raporunun sunumunu da gerçekleştirdi. Başkan Büyükgöz birliğin yeni dönemine ilişkin duyuruyu, “Yeni dönemde konsey üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğine Gebze Belediyesi olarak seçildik. Ülkemize, Kocaeli’mize ve Gebze’mize hayırlı olsun” şeklindeki sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.    

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Anahtar Kelimeler
GebzeBÜYÜKGÖZUCLG-MEWA Yönetimi
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