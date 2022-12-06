DÜNYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Doğu Türkistan'daki Zulme Dur De!”

AGD, DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ ZULME KARŞI BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ

'Doğu Türkistan'daki Zulme Dur De!”

06 Aralık 2022 Salı 12:09

 
Anadolu Gençlik Derneği  (AGD) Kocaeli Şubesi il dernek binasında Çin'in Doğu Türkistan'da uygulamış olduğu şiddet olaylarına dikkat çekti ve müslümanların çektiği çileleri kamuoyuyla paylaştı. AGD Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal'ın yaptığı açıklamada :
“Kıymetli Müslümanlar, değerli Basın Mensupları,
Zulüm ebedi olamaz! Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Üzülerek şahit oluyoruz ki bugün halen bir çok ülkede masum müslüman halklara uygulanan şiddet ve baskılar devam ediyor ve dünyada bu zulme karşı dur deme gayretini gösteren muhatapları bulamıyoruz.
Bugün nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki müslümanların çektikleri çileleri kamuoyuyla paylaşmak ve Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek üzere toplandık. 
Günümüzde emperyalist katil Çin devletinde meydana gelen Doğu Türkistan'daki müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm bizleri derinden etkilemektedir. Katil Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan müslümanlara getirdiği oruç yasakları, her türlü baskı ve yıldırma politikaları ile halkı islamdan soğutma politikaları güdüyor.
2016 yılından bu yana 3 milyonu aşkın kardeşimiz, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, kısırlaştırma programlarına tabi tutuldu. Ayrıca hastalık ve salgın bahane edilerek insanlar Çin yönetimi tarafından evlerinde ölüme terkediliyor. Geçtiğimiz günlerde ise çıkan yangına müdahale edilmeyerek arasında çocukların da yer aldığı Uygur Türkü kardeşlerimiz şehit oldular.
Doğu Türkistan’da yaşayan kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair acı gerçekler hepimizi derinden yaralamaktadır.
Dünya sessiz bir şekilde akan göz yaşlarına aldırış etmezken bizler davası için gayret gösteriyor, nasıl Hindistan'daki müslüman kardeşlerimizin yanında zulme karşı dur dediysek, katil İsrail'e karşı Filistinli kardeşlerimizle tek yürek olduysak bugün de emperyalist katil Çin devletinden zulüm gören Doğu Türkistan'daki müslüman halk için de aynı duruşu gösteriyor, zulme karşı susmadığımızı bir kez daha göstermiş oluyoruz.
Çağrımız dünyadaki tüm müslüman halklaradır. Bizler müslümanlar olarak islam birliğini kurmadıkça, Yeni Bir Dünya idealine sarılmadıkça, adil bir düzen kurulamaz. Biz Anadolu Gençlik Derneği olarak zulmedenlerin ve bu zulümlere doğrudan veya dolaylı olarak destek verenlerin de karşısında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz.
Buraya gelip bizlere katılım sağlayıp zulme karşı Hakkın yanında durduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz... rabbim hepinizden razı olsun..”dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Doğu Türkistan
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İstanbul'daki STK'ler, Urumçi'deki yangın nedeniyle Çin'e tepki gösterdi İstanbul'daki STK'ler, Urumçi'deki yangın nedeniyle...
ÖZDAĞ’DAN O SÖZLERE ÇOK SERT TEPKİ: SENİN SESİNİ KESEN CUMHUR İKTİDARININ HÜKÜMETİ! ÖZDAĞ’DAN O SÖZLERE ÇOK SERT TEPKİ: SENİN...
Çin’de Kovid-19 tedbirlerine karşı artan huzursuzluk tepkiye dönüştü Çin’de Kovid-19 tedbirlerine karşı artan huzursuzluk...
Zulme sessiz kalmayın Zulme sessiz kalmayın
Çin'de Sincan'ın Urumçi kentinde karantinadaki apartmanda çıkan yangında 10 kişi öldü Çin'de Sincan'ın Urumçi kentinde karantinadaki...
Kıbrıs Barış Harekatı'nın Üzerinden 48 Yıl Geçti Kıbrıs Barış Harekatı'nın Üzerinden 48 Yıl...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

İstanbul'daki STK'ler, Urumçi'deki yangın...
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım: - "Bütün İslam devletlerine sesleniyorum....

Haberi Oku