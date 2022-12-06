“Doğu Türkistan'daki Zulme Dur De!”

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şubesi il dernek binasında Çin'in Doğu Türkistan'da uygulamış olduğu şiddet olaylarına dikkat çekti ve müslümanların çektiği çileleri kamuoyuyla paylaştı. AGD Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal'ın yaptığı açıklamada :

“Kıymetli Müslümanlar, değerli Basın Mensupları,

Zulüm ebedi olamaz! Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Üzülerek şahit oluyoruz ki bugün halen bir çok ülkede masum müslüman halklara uygulanan şiddet ve baskılar devam ediyor ve dünyada bu zulme karşı dur deme gayretini gösteren muhatapları bulamıyoruz.

Bugün nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki müslümanların çektikleri çileleri kamuoyuyla paylaşmak ve Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek üzere toplandık.

Günümüzde emperyalist katil Çin devletinde meydana gelen Doğu Türkistan'daki müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm bizleri derinden etkilemektedir. Katil Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan müslümanlara getirdiği oruç yasakları, her türlü baskı ve yıldırma politikaları ile halkı islamdan soğutma politikaları güdüyor.

2016 yılından bu yana 3 milyonu aşkın kardeşimiz, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, kısırlaştırma programlarına tabi tutuldu. Ayrıca hastalık ve salgın bahane edilerek insanlar Çin yönetimi tarafından evlerinde ölüme terkediliyor. Geçtiğimiz günlerde ise çıkan yangına müdahale edilmeyerek arasında çocukların da yer aldığı Uygur Türkü kardeşlerimiz şehit oldular.

Doğu Türkistan’da yaşayan kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair acı gerçekler hepimizi derinden yaralamaktadır.

Dünya sessiz bir şekilde akan göz yaşlarına aldırış etmezken bizler davası için gayret gösteriyor, nasıl Hindistan'daki müslüman kardeşlerimizin yanında zulme karşı dur dediysek, katil İsrail'e karşı Filistinli kardeşlerimizle tek yürek olduysak bugün de emperyalist katil Çin devletinden zulüm gören Doğu Türkistan'daki müslüman halk için de aynı duruşu gösteriyor, zulme karşı susmadığımızı bir kez daha göstermiş oluyoruz.

Çağrımız dünyadaki tüm müslüman halklaradır. Bizler müslümanlar olarak islam birliğini kurmadıkça, Yeni Bir Dünya idealine sarılmadıkça, adil bir düzen kurulamaz. Biz Anadolu Gençlik Derneği olarak zulmedenlerin ve bu zulümlere doğrudan veya dolaylı olarak destek verenlerin de karşısında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz.

Buraya gelip bizlere katılım sağlayıp zulme karşı Hakkın yanında durduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz... rabbim hepinizden razı olsun..”dedi.